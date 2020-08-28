Выпуск рейтинга Doing Business остановили для проверки искажения данных

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Всемирный банк сообщил в четверг, что временно приостанавливает публикацию обзоров Doing Business об условиях ведения бизнеса из-за подозрений, что в отчетах за 2018 и 2020 годы данные по ряду стран были некорректно изменены.

"Эти изменения не соответствовали методике Doing Business", - говорится в сообщении.

Банк проведет системную работу по анализу этих изменений в данных, а также проверит процесс сбора и контроля за данными. На время проведения этого анализа банк сделает паузу в публикации отчетов, говорится в сообщении.

По данным The Wall Street Journal, в прошлых отчетах могли быть некорректно изменены данные по четырем странам - Китаю, ОАЭ, Азербайджану и Саудовской Аравии.

Doing Business публикуется уже 17 лет и оценивает условия ведения бизнеса в странах мира.

Ранее банк уже проводил внешний аудит рейтинга, чтобы убедиться, что данные отчетов не подвергалась манипулированию в политических целях, показал проведенный Всемирным банком внешний аудит. Несколько лет назад методологию рейтинга Doing Business критиковал Китай.

Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денег на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, ведение международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства.