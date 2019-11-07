В Приморье переселят десять семей староверов из Бразилии и Уругвая

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В 2020 году в Приморье переедут десять семей староверов, которые пока живут в Бразилии, Боливии и Уругвая, сообщила пресс-служба краевой администрации. Они собираются развивать в регионе сельское хозяйство и возделывать необработанные земли.

Главы восьми семей уже получили российское гражданство. Жить они будут в Кировском и Пожарском районах. Предварительно они побывали в Приморье и решили туда переселиться с учетом климата, наличия свободной земли и подходящих экономических условий, отметили в пресс-службе.

Желание переселиться в Приморье всего высказали 53 старообрядческих семьи из стран дальнего зарубежья, это всего более 220 человек.

По данным департамента внутренней политики, с 2009 года в Приморский край переселилось 129 соотечественников-старообрядцев, переселившихся из дальнего зарубежья начиная с 2009 года. Все они занимаются сельским хозяйством - животноводством, выращиванием зерновых культур, а также сохраняют быт и культуру староверов.