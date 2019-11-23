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Путин обсудил с митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев в Россию

Путин обсудил с митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев в Россию
Встреча Владимира Путина и митрополита Корнилия в Ново-Огарево
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

Митрополит поблагодарил Путина за то, что тот возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. Он рассказал, что сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два - три года.

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По словам иерарха, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.

Президент спросил: "Были ли сложности и трудности, как они справляются?".

"Справляются с Божьей помощью", - ответил митрополит.

Как сообщалось, в конце октября указом президента России восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство РФ.

На данный момент старообрядцев насчитывается от 5 тыс. до 7 тыс. человек в Австралии, Аргентине, Бразилии, Боливии, Канаде, Новой Зеландии, США (штаты Аляска и Орегон) и Уругвае.

Владимир Путин митрополит Корнилий

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