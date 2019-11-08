Российский рынок акций открылся снижением индексов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открыл торги в пятницу коррекционным снижением цен "голубых фишек" на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за противоречивых сигналов о торговых переговорах США и Китая.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 2992,96 пункта, не удержав знаковый рубеж в 3000 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,2%, до 1484,33 пункта. Цены основных "фишек" снизились в пределах 4,4%.

Доллар подорожал на 17 копеек до 63,69 рубля.

Подешевели акции "РусАла" (-4,4%), "Яндекса" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,1%), ВТБ (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%).

Сбербанк сообщил, что в октябре получил 74,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 72,8 млрд рублей годом ранее.

Подорожали акции "Мечела" (+0,9% и +0,4% "префы"), "Ростелекома" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Индексы в США в четверг выросли (Dow и S&P 500 достигли новых рекордов), несмотря на противоречивые сигналы относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг.

Представитель Министерства торговли США сообщил Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Вышедшие в пятницу статданные указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение китайского экспорта в октябре на 3,9%, импорта - на 8,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. В сентябре Китай сократил экспорт на 3,2%, импорт - на 8,3%.

Нефть утром в пятницу дешевеет после роста накануне на сигналах о значительном прогрессе в переговорах США-КНР; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка акций в четверг. Январские фьючерсы на Brent к 10:01 дешевели на 0,7%, до $61,86 за баррель (рост на 0,9% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до $56,62 за баррель (за четверг контракт подорожал на 1,4%).