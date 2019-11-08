Рубль слабеет к доллару и евро на противоречивых сигналах по поводу сделки США-Китай

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром; рубль корректируется вниз к бивалютной корзине на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,67-63,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,7 руб./$1 (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,4 руб./EUR1 (+26,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 21,58 копейки к уровню закрытия четверга, 7 ноября, до 66,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,64 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вниз после роста накануне. Позитивные настроения участников рынка сдерживаются противоречивыми сигналами относительно перспектив сделки между США и Китаем. Так, 7 ноября официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора. Представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле. "К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4%.

Нефть дешевеет в пятницу на фоне противоречивых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая и после укрепления накануне.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,72% - до $61,84 за баррель. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,89%, до $62,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,94% - до $56,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,42%, до $57,15 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,3%.