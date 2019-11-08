Поиск

Польша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока 2"

Польша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока 2"
Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отсутствие сотрудничества с ним, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию к пресс-конференции регулятора.

Штраф для Engie составит 172 млн злотых ($44 млн).

Регулятор все еще анализирует документу по делу Nord Stream 2, отмечает Bloomberg.

ЭкономикаПольские антимонопольщики пообещали Газпрому "самый высокий штраф в своей истории"Польские антимонопольщики пообещали Газпрому "самый высокий штраф в своей истории"Читать подробнее

Антимонопольный орган Польши в апреле 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в июне 2018 года направил в адрес UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования.

Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

В уведомлении указано, что в соответствии с законодательством Польши президент UOKIK вправе применить определенные санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK (в частности, наложить штраф до 10% годового оборота соответствующего лица).

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Польша

Новости по теме

Новости

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru и "Газпром нефть" решили вместе развивать искусственный интеллект

Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru и "Газпром нефть" решили вместе развивать искусственный интеллект

Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Alibaba разместит акции в Гонконге с расчетом привлечь до $15 млрд

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

Умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками

Аркадий Ротенберг продал" Стройгазмонтаж"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');