Польша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока 2"

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отсутствие сотрудничества с ним, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию к пресс-конференции регулятора.

Штраф для Engie составит 172 млн злотых ($44 млн).

Регулятор все еще анализирует документу по делу Nord Stream 2, отмечает Bloomberg.

Антимонопольный орган Польши в апреле 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в июне 2018 года направил в адрес UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования.

Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

В уведомлении указано, что в соответствии с законодательством Польши президент UOKIK вправе применить определенные санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK (в частности, наложить штраф до 10% годового оборота соответствующего лица).

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.