Бундестаг не смог принять поправки, смягчающие правила ЕС для "Северного потока 2"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бундестагу в ночь на пятницу не хватило голосов для принятия поправок к газовой директиве ЕС, которые позволили бы смягчить этот закон для российского газопровода "Северный поток 2", сообщает агентство DPA.

Перед принятием решения по директиве фракция правой партии "Альтернатива для Германии" выразила сомнение в наличии кворума и запросила поименного голосования. В ходе поименного голосования выяснилось, что проголосовали только 133 парламентария при необходимых 355 голосах.

Бундестаг способен принимать решения только тогда, когда в зале заседаний присутствует более половины из 709 депутатов. Но в этот раз заседание проходило ночью, поэтому депутатов в зале было немного. Теперь голосование перенесено на неопределенный срок.

Смягчение газовой директивы

Ранее в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Германию не поддерживать поправки, которые бы смягчили директиву ЕС для "Северного потока 2". Днем ранее, 7 ноября, торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка пригрозил оспорить в судах упомянутые поправки, если они будут приняты немецкими властями.

О подготовке упомянутого законопроекта представителями правящей коалиции ФРГ - партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - стало известно 6 ноября.

Обновленная директива, принятая Европарламентом в апреле, предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов на прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.