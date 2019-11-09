Объемы нефти группы "Газпром" по МН "Дружба" во время форс-мажора были незначительными

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Объемы нефти группы "Газпром" , транспортировавшиеся по нефтепроводу "Дружба" во время форс-мажора, были незначительными, говорится в меморандуме концерна к новому выпуску евробондов.

В апреле 2019 года выяснилось, что значительные объемы нефти, поставляемой на экспорт крупными российскими нефтяными компаниями по магистральным трубопроводам, эксплуатируемым "Транснефтью", в европейские страны, были загрязнены, напоминает концерн. В результате коммерческое использование такого сырья было существенно ограничено.

"Срыв поставок и необходимость проведения очистных и других мероприятий по устранению последствий инцидента привели к значительным задержкам в транспортировке и дополнительным расходам клиентов ПАО "Транснефть" , - отмечается в документе.

При этом "Газпром" подчеркивает, что "объемы нашей нефти, проходящей транзитом через пострадавшие магистральные трубопроводы, в то время не были значительными".

Кроме того, помимо нефтепровода "Дружба" компания использует и другие экспортные маршруты, например систему Восточная Сибирь - Тихий океан, а также другие виды транспорта, в том числе морской.

"Однако любое возможное повторение такого инцидента в будущем может привести к неблагоприятным последствиям для нашей компании", - добавляет "Газпром".

Это первый комментарий "Газпрома" по этой теме, так как предыдущий меморандум евробондов компания представила инвесторам в январе 2019 года - до инцидента на "Дружбе".

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".