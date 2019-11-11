Эксперты заметили падение настроений в мировой экономике до рекордного минимума

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Настроения в мировой экономике ухудшились до самого низкого показателя с кризисного 2009 года.

В 4-м квартале 2019 года барометр деловых настроений упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта, сообщил в понедельник мюнхенский Институт экономических исследований (ifo) по результатам опроса 1230 экспертов из 117 стран.

Это самый худший показатель со 2-го квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира, передает "Немецкая волна".

"Мировая конъюнктура продолжает охлаждаться. Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст.

По его словам, специалисты заметно пессимистичнее оценивают и текущую ситуацию, и перспективы в связи с торговыми конфликтами и такими рисками, как Brexit. "Экономический климат ухудшился почти во всех регионах", - отметил глава ifo. При этом в странах с быстро развивающейся экономикой пессимистично оценивается в первую очередь текущая ситуация, а в индустриальных странах - перспективы на ближайшие месяцы, добавил Фюст.

В октябре газета Financial Times писала, что мировая экономика вступила в период "синхронизированного спада" на фоне слабого роста в некоторых странах и его отсутствия или даже небольшого сокращения в других. По данным издания, основные экономические показатели в мире упали до минимальных уровней с весны 2016 года, при этом реальная активность как в развитых, так и в развивающихся странах утрачивает динамику, что усугубляется падением экономического доверия.