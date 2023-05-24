Индекс делового доверия в Германии в мае снизился до 91,7 пункта

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Германии в мае 2023 года индекс доверия предпринимателей к экономике страны снизился, отступив от достигнутого ранее максимума за 14 месяцев и сократившись впервые с октября прошлого года.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в мае уменьшилось до 91,7 пункта по сравнению с пересмотренными 93,4 пункта в апреле.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что индекс опустится до 93 пунктов с ранее объявленного апрельского уровня в 93,6 пункта.

Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, снизился до 88,6 пункта с 93,1 пункта в апреле, тогда как подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев вырос до 94,8 пункта с 91,7 пункта.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тысяч руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.