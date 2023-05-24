Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Индекс делового доверия в Германии в мае снизился до 91,7 пункта

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Германии в мае 2023 года индекс доверия предпринимателей к экономике страны снизился, отступив от достигнутого ранее максимума за 14 месяцев и сократившись впервые с октября прошлого года.

Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в мае уменьшилось до 91,7 пункта по сравнению с пересмотренными 93,4 пункта в апреле.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что индекс опустится до 93 пунктов с ранее объявленного апрельского уровня в 93,6 пункта.

Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, снизился до 88,6 пункта с 93,1 пункта в апреле, тогда как подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев вырос до 94,8 пункта с 91,7 пункта.

Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тысяч руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.

Германия Ifo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Цена меди упала до минимума с ноября прошлого года

В ЦБ предостерегли от "заражения" криптовалютами всей финансовой системы России

ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта бензина

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро

Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });