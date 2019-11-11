Рубль вечером чуть сократил темпы снижения к доллару и евро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного укрепляются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль слегка сократил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть после падения в первой половине дня.

Курс доллара США составил 63,89 руб. в 19:00, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,48 руб., подорожав на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки - до 66,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне стабилизации котировок нефти после падения в первой половине дня. При этом участники рынка демонстрируют низкую активность, так как в США отмечается День ветеранов, хотя биржи и работают.

Участники рынка также сфокусированы на новостях относительно торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах. Надежды на прогресс в торговых переговорах возросли после того, как на прошлой неделе в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Цены на нефть эталонных марок вечером в понедельник демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после снижения в первой половине дня. Ранее на прошлой неделе они достигли максимума за полтора месяца. Двигателями рынка являются новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также заявления высокопоставленных представителей стран-членов ОПЕК в преддверии заседания в следующем месяце.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени повысились на 0,16% - до $62,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,1% - до $57,18 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 18,26 копейки, до 63,9121 руб., и увеличил курс евро на 5,48 копейки, до 70,4759 руб.

Торги контрактом "доллар-рубль" расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за празднования в США Дня ветеранов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся по отношению к пятнице на 8,57 копейки и составил 63,9083 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 243,045, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,29 копейки на торгах в понедельник по отношению к пятнице, до 70,4649 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 5,35 копейки и составил 70,5021 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR420,605 млн, из которых EUR138,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,803 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,82% годовых. В то же время ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,69% годовых, ставки на сроки 1 и 6 месяцев - на отметках 6,75% и 6,83% годовых соответственно.