Российский рынок акций открылся ростом индексов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открыл торги во вторник ростом "голубых фишек" на фоне улучшения фондовой и сырьевой конъюнктуры.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2967,88 пункта, индекс РТС также вырос на 0,2%, до 1463,45 пункта (+0,2%). Цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар подешевел на 11 копеек, до 63,78 рубля.

Подорожали акции "Газпрома" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Башнефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%).

Просели котировки "Норникеля" (-0,8%), "РусАла" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

Индексы в США в понедельник завершили торги без единой динамики, Dow Jones (+0,04%) закрылся на рекордном максимуме на сообщении СМИ о поставках Boeing 737 MAX, в то время как снизились S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,1%).

Boeing (+4,6%) надеется начать поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям до конца текущего года, даже если регуляторы к этому времени не утвердят соответствующую программу подготовки пилотов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В центре внимания участников рынков остаются торговые переговоры США и Китая. Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявила китайская сторона.

Трамп, однако, заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал президент США.

Рынок также продолжил следить за ситуацией в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

В Азии во вторник преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite растет на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

Также ожидается решение американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили, сообщает MarketWatch.

Трамп может объявить на этой неделе, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, добавил собеседник издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Нефть утром во вторник делает новые попытки роста после снижения котировок днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров США и Китая. Цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка в понедельник. К 10:01 январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5%, до $62,48 за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $57,09 за баррель.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в случае, если ОПЕК+ не будут увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.