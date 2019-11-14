Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.

В числе факторов, поддерживающих ралли на фондовом рынке - перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем, снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) трижды за этот год и увеличение государственных расходов в США на фоне роста дефицита федерального бюджета, пишет MarketWatch.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Трамп в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник сказал, что Вашингтон и Пекин "близки" к заключению первого этапа соглашения, но он отметил, что подпишет сделку, только если она будет выгодна американским компаниям и рабочим.

Китай и США согласовали промежуточное торговое соглашение 11 октября. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

"Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса в среду. - Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется".

Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

Опубликованные в среду статданные указали на неожиданное ускорение роста потребительских цен в США в октябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в сентябре.

Потребительские цены увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца (в сентябре они не изменились). Эксперты в среднем прогнозировали повышение потребительских цен на 1,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 7,3%, после того как крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сообщила, что уже более 10 млн человек подписались на ее новой стриминговый сервис Disney+.

Цена бумаг Nike выросли на 2%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров прекратит продажу одежды и обуви через сайт Amazon, завершив пилотный проект, который стартовал в 2017 году, пишут американские СМИ. Бумаги Amazon подешевели на 1,4%.

Котировки акций Boeing снизились на 0,1% на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что компания лишилась заказов на поставку примерно 200 самолетов Boeing 737 MAX в этом году из-за банкротств авиакомпаний и отказов клиентов от планов покупки этих лайнеров в пользу других моделей американского авиастроительного концерна.

Акции производителя удобрений Mosaic Co. подешевели на 6%, поскольку аналитики понизили рекомендацию по бумагам компании.

Бумаги Canada Goose потеряли в цене 10,8%, несмотря на то, что квартальная прибыль производителя пуховиков превзошла ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 92,10 пункта (0,33%) и составил 27783,59 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,20 пункта (0,07%) - до 3094,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,99 пункта (0,05%) и составил 8482,10 пункта.