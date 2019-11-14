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СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

"Интурист" с 2011 года принадлежал разорившемуся Thomas Cook

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что купил российский "Интурист", пишет издание TurizmGuncel. С 2011 года российская компания принадлежала британскому Thomas Cook, который в сентябре 2019 года объявил о банкротстве.

В пресс-службе "Интуриста" сказали, что процесс еще не завершен и официальное заявление будет сделано после согласования всех деталей.

Летом 2019 года Кочкар приобрел 8% акций холдинга Thomas Cook.

Anex Tour входит в тройку самых крупных на российском рынке. Его стратегический партнер - крупнейшая чартерная авиакомпания в России AZUR air. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам России Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Ранее сообщалось, что интерес к "Интуристу" проявляла проявила китайская инвестиционная компания Fosun, крупнейший инвестор Thomas Cook, планировавший получить над холдингом полный контроль, если бы не произошло банкротство.

"Интурист" - старейший и крупнейший туроператор на рынке приема в России иностранных туристов, компания принимает граждан из 150 стран. Также это один из ведущих игроков на рынке внутреннего и выездного туризма. В 2019 году бренду "Интуриста" исполнилось 90 лет.

Интурист Thomas Cook Anex Tour Azur Air Нешет Кочкар Наталья Кочкар Турция

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