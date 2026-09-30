РСТ не ждет последствий для российских туристов из-за задержания главы Anex Tour

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Все обязательства перед россиянами, которые приобрели туры компании Anex Tour, будут выполнены в соответствии с заключенными договорами, даже если информация об аресте главы компании Нешета Кочкара будет подтверждена, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На данный момент информация о задержании официально не подтверждена. Просим не связывать непроверенную информацию о следственных действиях в Турции с исполнением обязательств российского туроператора перед туристами. На данный момент оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания российских туристов нет", - говорится в сообщении.

"Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключенными договорами", - подчеркивают в РСТ.

По данным турецких СМИ, владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар был задержан в Анталье по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции. Оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с турбизнесом, были проведены в рамках расследования, которое координирует Главная прокуратура района Серик. Задержаны 18 подозреваемых, поиски еще двух продолжаются.

Кочкар, владелец Anex Tourism Group, также является владельцем сети отелей Selectum и основанной в Анталье авиакомпании Mavi Gok Airlines (MGA).