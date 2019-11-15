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В московском метро введут оплату за проезд через приложение Mir Pay

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В московском метро платить за проезд можно будет на турникетах с помощью мобильного сервиса Mir Pay для смартфонов с функцией бесконтактных платежей, сообщил сайт мэрии.

Турникеты всех станций подключат к этому сервису до конца года. Чтобы оплатить поездку, пассажиру нужно будет приложить смартфон с функцией NFC к терминалу на турникете. Терминалы уже поставили на турникетах с разных сторон ряда, чтобы было легче их найти. Ридеры отмечены специальными наклейками. Расплатиться за поездку в метро можно также при помощи бесконтактных банковских карт "Мир", Master Card, Visa, UnionPay.

"Наши специалисты уже начали тестировать программное обеспечение, которое поддерживает работу российского платежного приложения. К концу года ридеры на турникетах всех станций будут принимать оплату проезда с помощью гаджетов, на которых установлена одна из четырех мобильных систем — Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay или Mir Pay", - заявил заммэра и глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова цитирует сайт мэрии.

По словам чиновника, можно будет выбрать наиболее удобное пассажиру приложение. Такой способ оплаты будет быстрее покупки билета в кассе без очереди, заверил Ликсутов.

Mir Pay — это приложение отечественной платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. Сервис — аналог зарубежных систем Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Деньги списываются с банковской карты пользователя.

Москва Московский метрополитен Максим Ликсутов Mir Pay

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