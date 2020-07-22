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На всех станциях московского метро стало возможно расплатиться приложением Mir Pay

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Москвичи смогут расплатиться за поездку в метро приложением Mir Pay на любой станции.

"Для прохода через турникет уже необязательно доставать банковскую карту, можно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, где есть стикер о приеме банковских карт", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в среду.

Отмечается, что расплатиться с помощью Mir Pay можно на турникете любой станции столичного метро.

Стоимость такой поездки – 44 рубля, как и при оплате обычной бесконтактной банковской картой.

Москва метрополитен Mir Pay

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