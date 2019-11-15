Курс рубля немного вырос к доллару и евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю немного снизились на "Московской бирже" в пятницу утром на фоне растущих котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,79-63,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 17 копеек и составил 63,81 рубля за доллар. Евро подешевел на 14,25 копейки до 70,3475 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 15,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,86 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 ноября связан прежде всего с позитивной динамикой мировых цен на нефть на фоне заявлений экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения. Кадлоу сказал, что США и Китай близки к соглашению, но президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

Январские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве торговались в Лондоне у $62,39 за баррель, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущей сессии. За четверг Brent подешевела на 0,14%, до $62,28 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,28%, до $57,04 за баррель.

В четверг нефть дешевела на данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Согласно данным Минэнерго США, обнародованные в среду, запасы нефти в Штатах выросли по итогам третьей недели подряд - на 2,22 млн баррелей. Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 000 баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.