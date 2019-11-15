Поиск

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2925,31 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1440,55 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 63,81 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), "Интер РАО" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусАла" (-0,1%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: S&P 500 достиг нового рекорда, а Dow и Nasdaq просели на фоне сомнений относительно торгового соглашения США и Китая.

Источники СМИ на этой неделе сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

В миреПереговоры США и Китая вновь застопорились из-за расхождений по сельхозтоварамЧитать подробнее

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Между тем, в Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии: показатель в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Нефть утром в пятницу слабо корректируется вверх после отката, вызванного статистикой Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти выросли за неделю на 2,22 млн баррелей при прогнозах увеличения на 1-1,5 млн баррелей, при этом также выросли резервы бензина при прогнозах сокращения); цена Brent находится на $0,65 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,37 за баррель (+0,1% и -0,1% накануне), январская цена WTI - $57,03 за баррель (+0,3% и -0,6% в четверг).

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу возможно некоторое повышение по индексу РТС на фоне улучшения ожиданий в отношении торговой сделки между США и КНР после комментария экономического советника президента США Кадлоу. Вместе с тем, достаточных оснований для выхода рынка из фазы консолидации пока не наблюдается. Во второй половине дня в США ожидается публикация данных по розничной торговле (16:30 по московскому времени), что может оказать некоторое влияние на рынки. В валютной секции в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи уровня 64 руб., считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, явных драйверов для роста волатильности на глобальных рынках пока по-прежнему не наблюдается, и большинство фондовых индексов в последние дни демонстрируют смешанную динамику. Если середина текущей недели была интересна, прежде всего, выступлениями президента США и главы Федрезерва (которые в целом не принесли сюрпризов), то ближе к концу недели на первый план в вопросе определения риск-аппетита вновь выходит вопрос торговых отношений США и Китая.

Советник Белого дома Кадлоу сообщил, что торговые переговоры приближаются к финальной стадии, и стороны находятся в ежедневном контакте. Согласно сообщениям СМИ, китайские переговорщики продолжают настаивать на существенном снятии действующих тарифов как условии заключения торгового соглашения первой фазы, а уровень снижения пошлин, на который готова пойти американская сторона, пока до конца не понятен. Для новой волны позитива на рынках в ближайшее время крайне желательно увидеть достижение консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонс встречи, на которой это соглашение может быть подписано, но пока этого нет.

На рынке акций РФ нисходящая коррекция от максимума, достигнутого на прошлой неделе, составила 3-3,5% - это говорит о том, что локальная перегретость рынка снята. В краткосрочной перспективе ожидаются попытки закрепления индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), считает Поддубский.

рынок акций

Новости по теме

Новости

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

"Коммерсантъ" сообщил о возможном переходе ритейлера "Юлмарт" к кредиторам

"Интурист" подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже "Рольфа"

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже "Рольфа"

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

"Роза Хутор" обвинил курорт "Красная поляна" в нарушении закона о рекламе

Цена нефти Brent подросла до $62,73 за баррель

Путин посетовал на недобросовестную конкуренцию в мировой экономике

Путин посетовал на недобросовестную конкуренцию в мировой экономике

Россияне потратили более 17,2 млрд рублей на распродаже AliExpress

Россияне потратили более 17,2 млрд рублей на распродаже AliExpress

Верховный суд расширил запрет на использование спецдеклараций об амнистии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');