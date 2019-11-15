Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на сигналах продвижения торговых переговоров США и КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2925,31 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1440,55 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 63,81 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), "Интер РАО" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "РусАла" (-0,1%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: S&P 500 достиг нового рекорда, а Dow и Nasdaq просели на фоне сомнений относительно торгового соглашения США и Китая.

Источники СМИ на этой неделе сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Между тем, в Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Поддержку рынку Азии также оказали данные о возобновлении роста промпроизводства в Японии: показатель в сентябре увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он снизился на 1,2%. Промпроизводство выросло на 1,3% относительно сентября прошлого года, в августе этот показатель упал на 4,7%.

Нефть утром в пятницу слабо корректируется вверх после отката, вызванного статистикой Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти выросли за неделю на 2,22 млн баррелей при прогнозах увеличения на 1-1,5 млн баррелей, при этом также выросли резервы бензина при прогнозах сокращения); цена Brent находится на $0,65 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,37 за баррель (+0,1% и -0,1% накануне), январская цена WTI - $57,03 за баррель (+0,3% и -0,6% в четверг).

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу возможно некоторое повышение по индексу РТС на фоне улучшения ожиданий в отношении торговой сделки между США и КНР после комментария экономического советника президента США Кадлоу. Вместе с тем, достаточных оснований для выхода рынка из фазы консолидации пока не наблюдается. Во второй половине дня в США ожидается публикация данных по розничной торговле (16:30 по московскому времени), что может оказать некоторое влияние на рынки. В валютной секции в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи уровня 64 руб., считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, явных драйверов для роста волатильности на глобальных рынках пока по-прежнему не наблюдается, и большинство фондовых индексов в последние дни демонстрируют смешанную динамику. Если середина текущей недели была интересна, прежде всего, выступлениями президента США и главы Федрезерва (которые в целом не принесли сюрпризов), то ближе к концу недели на первый план в вопросе определения риск-аппетита вновь выходит вопрос торговых отношений США и Китая.

Советник Белого дома Кадлоу сообщил, что торговые переговоры приближаются к финальной стадии, и стороны находятся в ежедневном контакте. Согласно сообщениям СМИ, китайские переговорщики продолжают настаивать на существенном снятии действующих тарифов как условии заключения торгового соглашения первой фазы, а уровень снижения пошлин, на который готова пойти американская сторона, пока до конца не понятен. Для новой волны позитива на рынках в ближайшее время крайне желательно увидеть достижение консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонс встречи, на которой это соглашение может быть подписано, но пока этого нет.

На рынке акций РФ нисходящая коррекция от максимума, достигнутого на прошлой неделе, составила 3-3,5% - это говорит о том, что локальная перегретость рынка снята. В краткосрочной перспективе ожидаются попытки закрепления индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), считает Поддубский.