Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ "Вертолетов России"

Проекты бюро VRT-500 и беспилотник VRT-300 могут за счет этого получить продвижение на ближневосточных рынках, считают в "Ростехе"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга. КБ занимается разработкой легкого пассажирского вертолета VRT500 и беспилотника VRT300.

Соглашение о сделке стороны подписали на полях Dubai Airshow. Ожидается, что она будет закрыта в I квартале 2020 года. В результате представители Tawazun войдут в совет директоров компании "на равных правах с членами от "Вертолетов России", добавили в пресс-службе.

В августе 2019 года Tawazun приобрел 36% в российском производителе люксовых автомобилей ООО "Аурус". Эмиратская компания обязалась инвестировать в проект 110 млн евро в течение трех лет, эти деньги пойдут на организацию серийного производства Aurus, их локализацию, развитие дистрибуции на международных рынках.

"ВР-Технологии" было создано в 2014 году как "инновационное" конструкторское бюро. VRT500 и VRT300 - пока единственные его проекты. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 99% долей ООО принадлежат "Вертолетам России", 1% - у АО "МВЗ им. М.Л. Миля".

После сделки "Вертолеты России" планируют "на правах равных партнеров" вложить не менее 400 млн евро в развитие "ВР-Технологий", сообщил через пресс-службу гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности - Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", - считает гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Ростех" является крупнейшим акционером "Вертолетов России", еще 12% холдинга принадлежит ООО "РФПИ Управление инвестициями-21", представляющего интересы Российского фонда прямых инвестиций и ближневосточных суверенных фондов.