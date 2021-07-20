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Легкие вертолеты VRT-500 получат гибридный двигатель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Легкие вертолеты VRT-500, созданием которых занимается российско-эмиратское СП "ВР-Технологии", получат гибридный двигатель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если мы говорим про вертолеты, то (мировая - ИФ) тенденция - максимально их электрифицировать. И в этом направлении мы также движемся. И один из первых вертолетов, который будет использовать гибридную установку, это VRT-500", - сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2021 во вторник.

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"Это совместный проект - российско-эмиратский. И коллеги (эмиратский холдинг Tawazun - ИФ) буквально на днях уже перечислили первые средства в капитал совместной (с "Вертолетами России" - ИФ) компании", - добавил министр.

По мере освоения этой технологии она будет использоваться и на средних и более тяжелых машинах, сказал Мантуров. "То же самое в самолетах. Будем активно двигаться в этом направлении", - отметил министр.

После вхождения в капитал "ВР-Технологий" Tawazun планирует заказать 100 легких вертолетов VRT-500 и столько же беспилотников VRT-300 разработки этой компании, сообщал ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

VRT-500 Денис Мантуров

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