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"Яндекс" решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.

Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении. Программа будет действовать в течение 12 месяцев.

Также компания сообщила об изменении структуры управления в связи с "изменениями в регуляторной среде на ключевом для себя рынке". Компания создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, в который войдут представители руководства компании, пяти университетов, РСПП, школы управления "Сколково" и фонда поддержки 57-й школы. Фонд займется мониторингом соблюдения баланса интересов "при обсуждении чувствительных для общества вопросов в рамках ограниченного и четко определенного списка", но не сможет влиять на экономическую, операционную и стратегическую деятельность компании.

Фонд сможет выдвигать двух человек в совет директоров "Яндекса", в отдельных случаях заменять собой гендиректора компании и получит "золотую акцию" от Сбербанка. Фонд сможет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, в согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Яндекс Аркадий Волож

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