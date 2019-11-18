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"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к Кремлю

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Введение некоммерческого Фонда общественных интересов, который войдет в структуру корпоративного управления "Яндекса", согласовано с администрацией президента, сказал "Интерфаксу" источник, близкий к Кремлю.

"Конечно, такие решения не принимаются без согласования с руководством страны, администрацией президента", - заявил он.

В Кремле считают, что предложенная схема "во многом снимает опасения государства, связанные с информационной безопасностью".

Ранее в понедельник стало известно, что совет директоров "Яндекса" вынесет на собрание акционеров предложения по созданию такого фонда. Фонд сможет выдвинуть в совет директоров компании двух человек из 12. В компании уже заявили, что это будут проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий. Комиссаров уже подтвердил "Интерфаксу", что получил такое предложение и сказал, что лично он свое выдвижение с Кремлем не обсуждал.

Фонд также сможет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран, если такие предложения поступят

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса". Сейчас она принадлежит Сбербанку. Предполагается, что банк передаст ее фонду общественных интересов, и права по ней будут расширены. Пока она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. Сбербанк рассмотрит вопрос о возвращении компании "золотой акции" 19 ноября.

Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд не сможет, говорится в пресс-релизе.

Давление на "Яндекс" усилилось после того, как летом депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Думу законопроект, в котором предложил ограничить до 20% долю иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах. Значимыми информационными ресурсами для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий обработки данных он предложил считать сайты, информационные системы или софт, благодаря которым владельцы этих ресурсов осуществляют сбор информации о российских пользователях.

В отзыве на эти поправки правительство рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция.

Новости о законопроекте с лета вызывали значительные колебания котировок "Яндекса".

Яндекс Кремль Антон Горелкин Алексей Комиссаров Сбербанк

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