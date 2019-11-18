Аналитики спрогнозировали замедление глобального роста дивидендов из-за ослабления экономики

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В 2020 году рост глобального объема дивидендных выплат, вероятно, замедлится, так как ослабление темпов роста экономики в большей части стран мира отрицательно скажется на прибыли компаний. Это пишет Financial Times со ссылкой на обзор Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI).

По данным аналитиков, общий объем выплат акционерам за три месяца до сентября в текущем году вырос на 2,8%, до рекордных $355,3 млрд. Объем базовых дивидендов, не учитывающий выплаты специальных дивидендов, а также скорректированный с учетом валютных курсов и других факторов, увеличился на 5,3%. Последний показатель в текущем году будет меньше, чем в годом ранее и тенденция по снижению, вероятно, сохранится и в 2020 году, полагают авторы обзора

Объем базовых дивидендов, выплаченных британскими компаниями, в третьем квартале увеличился на 0,6%.

Около половины компаний КНР сократили размер дивидендов за этот период, в то время как объем базовых дивидендов в Северной Америке вырос на 8,1%, до рекордных $135,6 млрд.

Глобальные финансовые организации все активнее предупреждают, что такие факторы, как торговый спор США и Китая и политическая неопределенность, негативно сказываются на перспективе роста.

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре понизил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2019 году, то есть до минимума со времен рецессии 2008-2009 годов.

Janus Henderson сохранил прогноз в отношении объема глобальных дивидендных выплат в 2019 году на уровне $1,43 трлн, что соответствует росту объема базовых дивидендов на 5,4% против 8,5% годом ранее.

Лидером по объему дивидендных выплат в США в текущем году, как ожидается, станет телекоммуникационная компания AT&T, которая выплатит около $14,9 млрд. Мировым лидером четвертый год подряд может стать Shell, отмечается в обзоре.