Совокупные дивиденды компаний мира во II квартале увеличились на 11,3%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года глобальный объем дивидендов увеличился на 11,3% в годовом выражении и достиг исторического рекорда в $544,8 млрд, говорится в исследовании Janus Henderson Investors. Его выводы приводит MarketWatch.

С учетом укрепления курса доллара рост оказался еще сильнее - 19,1%, подсчитали аналитики.

"Второй квартал оказался чуть лучше наших ожиданий, но столь сильный рост едва ли продолжится в оставшейся части года", - отметил глава отдела фондовых рынков в Janus Henderson Бен Лофтхаус.

Компания ожидает, что по итогам всего 2022 года глобальные дивидендные выплаты достигнут $1,56 трлн по сравнению с $1,54 трлн годом ранее.

Главной причиной активного роста дивидендов в апреле-июне Лофтхаус назвал восстановление экономики США и Европы после вызванного пандемией коронавируса спада. Так, в еврозоне дивиденды подскочили на 28,7%, в Великобритании - на 29,3%. Активнее всего дивиденды повышали нефтяные и финансовые компании, а также автопроизводители.

Исследование Janus Henderson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, проводится среди 1200 крупнейших компаний в мире с 2009 года.