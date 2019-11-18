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Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России в понедельник аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами УК "КапиталЪ" на основании заявления самой компании, следует из данных регулятора.

Ранее о намерении УК "КапиталЪ" сдать лицензию "Интерфаксу" сообщали источники, близкие к компании. Два года назад бенефициар компании Леонид Федун заявил сотрудникам, что намерен продать или закрыть УК к апрелю 2019 года. Однако найти покупателя не удалось.

Как отмечали собеседники агентства, для Федуна, который также является совладельцем "ЛУКОЙЛа", бизнес такого скромного по сравнению с нефтяным гигантом масштаба стал просто неинтересен. За прошедшие два года компанию покинули многие управляющие и ее гендиректор Вадим Сосков. Его место занял Константин Беликов.

УК "КапиталЪ" была создана в 2003 году в рамках группы "ИФД КапиталЪ", принадлежащей совладельцам "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну. Группа работала в таких секторах экономики, как нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, строительство, управление активами, спорт, гостиничная индустрия и сфера услуг.

Ранее УК "Альфа-Капитал" сообщала, что намерена купить другую УК этой группы - УК "КапиталЪ Управление активами", а также три интервальных инвестфонда с суммарными активами около 3 млрд рублей.

В 2017 году под управлением УК "КапиталЪ" находились активы на сумму более 297 млрд рублей. Компания работала с пенсионными накоплениями НПФов, средствами военной ипотеки, а также управляла средствами компаний.

Объем средств под управлением УК на конец второго квартала 2019 года составлял 58,7 млрд рублей, на тот момент у компании было 26 договоров доверительного управления пенсионными накоплениями и резервами НПФов, а также 11 ПИФов. Источник, близкий к компании, сообщил "Интерфаксу", что клиентам сообщили о прекращении договоров доверительного управления с начала октября.

Так, например, летом Пенсионный фонд России (ПФР) заявил о прекращении работы с УК "КапиталЪ", которая управляла пенсионными накоплениями 32,7 тыс. застрахованных лиц. Их средства переданы в государственную управляющую компанию ВЭБ, говорилось на сайте ПФР. Согласно сайту самой УК, 15 ноября она передала семь своих ОПИФов в управление УК "Промсвязь", а три ИПИФа с октября перешли к "КапиталЪ Управление активами".

УК Капиталъ Леонид Федун ЛУКОЙЛ ИФД Капиталъ

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