Источники сообщили о скором уходе с рынка одной из старейших управляющих компаний

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "КапиталЪ" собирается в ближайшее время сдать лицензию управляющей компании, сообщили "Интерфаксу" два источника, близких к компании. До декабря она продолжит работу, но за это время всем ее клиентам придется найти альтернативу, говорят они.

По их словам, для бенефициара компании Леонида Федуна, акционера "ЛУКОЙЛа", этот небольшой бизнес перестал представлять интерес. Два года назад Федун рассказал сотрудникам, что продаст или закроет "Капиталъ" к апрелю 2019 года. Найти на УК покупателя не удалось.

С тех пор из компании ушли многие топ-менеджеры, а осенью 2018 года ее покинул гендиректор Вадим Сосков.

УК "КапиталЪ" была создана в 2003 году в составе группы "ИФД Капиталъ", принадлежащей совладельцам "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову и Леониду Федуну. На 2017 год под управлением УК были активы на сумму более 297 млрд рублей, в том числе пенсионные накопления негосударственных фондов, деньги военной ипотеки, деньги компаний. Сейчас под управлением УК "Капиталъ" остались активы на 70 млрд рублей.

Среди клиентов на сайте компании указаны НПФ "Социум", НПФ "Сафмар", "Национальный НПФ", НПФ "Волга-Капитал", "Ханты-Мансийский НПФ", МНПФ "Аквилон", НПФ "Первый промышленный альянс", НПФ "Алмазная осень", НПФ "Благосостояние", НПФ "Транснефть" и Пенсионный фонд России.