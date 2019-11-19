Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips после отката накануне, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2930,69 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1445,31 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 63,84 рубля (+0,02 рубля).

Выросли акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Мечела" (+0,7%), "Башнефти" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Просели бумаги "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%).

Индексы в США в понедельник слабо подросли, Dow Jones (+0,1%) обновил исторический максимум.

Основным фактором, формирующим настроения на рынке, продолжают оставаться новости относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в выходные обсудил по телефону с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

В понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Тем временем нижняя палата парламента Японии во вторник одобрила торговое соглашение с США, в рамках которого Штаты смогут поставлять на японские рынки говядину и другую сельхозпродукцию. Теперь инициативу должна рассмотреть менее влиятельная верхняя палата парламента, ожидается, что она будет одобрена, пишет Bloomberg.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в университете.

Нефть утром во вторник дешевеет на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,35 за баррель (-0,1% и -1,4% накануне), январская цена WTI - $56,93 за баррель (-0,4% и -1,2% в понедельник).

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что внешний фон пока не дает достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Индикаторы волатильности остаются сравнительно низкими, что указывает на готовность инвесторов к принятию риска, но притоку капитала в акции пока препятствует неопределенность в отношении перспектив торговой сделки между США и КНР. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара в области ниже 64 руб., поводов к сильным движениям пока не наблюдается.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, кроме темы торгового противостояния США-Китай на данный момент на глобальных рынках нет иных явных драйверов для поддержания позитивных настроений. Разногласия между двумя странами по ряду вопросов и спекуляции СМИ без конкретики со стороны официальных лиц могут сдерживать спрос инвесторов на рисковые активы. Любой же негатив по торговой сделке с Китаем способен серьезно обрушить фондовые площадки, поэтому участники рынков сейчас осторожно подходят к инвестициям.

Как известно, ближайшим "дедлайном" выступает 15 декабря, когда должны вступить в силу новые тарифы на китайские товары, поэтому, чтобы избежать серьезной коррекции, мировым рынкам желательно в скором времени получить информацию о достижении консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонсирование даты подписания первой фазы сделки.

В небольшой "плюс" рынкам сыграла информация о продлении на 90 дней ограниченных послаблений на сотрудничество американских компаний с Huawei. Встреча Трампа и главы Федрезерва Джерома Пауэлла не преподнесла сюрпризов, президент США остается главным критиком ФРС и продолжает настаивать на снижении процентных ставок.

Во вторник актуальным сценарием для индекса МосБиржи остается проторговка середины диапазона 2900-2950 пунктов, поддержку рынку продолжают оказывать стабильные цены на нефть, а также корпоративные события, интерес представляют финрезультаты МТС за III квартал, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, переговорщики США и КНР продолжают искать компромиссы, но вопрос пошлин все еще остается открытым, и уже Китай не выражает оптимизма по поводу своего желания заключать сделку, если пошлины сохранятся.

Трамп пока воздерживается от заявлений, тем более от действий по одобрению содержательной части первой фазы торгового соглашения с КНР. Однако времени до католического Рождества остается мало, и есть риск того, что встреча лидеров КНР и США может состояться лишь в конце февраля. Во-вторых, процесс импичмента идет своим чередом, и этот политический кризис может вовсе лишить Трампа возможности заключать сделки. Пока Трамп сомневается в необходимости отмены импортных пошлин, в Пекине выражают собственные сомнения по поводу возможности заключения каких-либо соглашений, если пошлины не будут поэтапно отменены.

Неопределённость с итогами торговых переговоров продолжает влиять на настроения азиатских инвесторов. Телеканал CNBC, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что в Пекине выражают неуверенность в том, что сделка первой фазы может быть заключена. Нефть также почувствовала сомнения в том, что первая фаза торговой сделки будет согласована в ближайшее время. Источники CNBC указывают на то, что Трамп пока упорно отрицает, что первая фаза соглашения предполагает какую-либо отмену импортных пошлин. В КНР полагают, что торговая война началась с новых пошлин и должна завершаться их отменой. Reuters также пишет о том, что предварительные данные опроса участников рынка указывают на ожидания роста запасов нефти в США четвертую неделю подряд.

Российский рынок акций во вторник может продолжить консолидацию, ожидая более четких новостей о переговорном процессе Вашингтона и Пекина. Рубль также проведет день без существенных движений, считает Кочетков.