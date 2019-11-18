В Гонконге полиция задержала более 400 протестующих в университетском кампусе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Гонконге полицейские заблокировали несколько сотен протестующих в масках на территории кампуса Политехнического университета. С вечера воскресенья при попытке оттуда вырваться были задержаны больше 400 человек, пишет South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.

Некоторым задержанным потребовалась госпитализация. Полиция применяла против людей, пытающихся прорвать оцепление, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным South China Morning Post, в кампусе остаются радикально настроенные протестующие. Они отказываются оттуда уйти по требованию полиции, несмотря на угрозы применить огнестрельное оружие, и разожгли там большой костер, чтобы не дать силовикам пройти в кампус. Костер они устроили после попытки полиции штурмовать их лагерь.

Противостояние у университета продолжается больше суток. Издание отмечает, что полиция дважды использовала боевые патроны.

Около 8 утра в понедельник протестующие сделали попытку сообща прорвать оцепление, но полиция их не пропустила и задержала около ста человек, сообщают BBC News.

Ранее 18 ноября Высокий суд Гонконга отменил запрет участникам протестов скрывать лица. Администрация региона ввела этот запрет в октябре, задействовав механизм еще 1922 года, который позволяет властям принимать любые решения ради всеобщего блага в ситуации серьезной угрозы. По мнению суда, запрет был неконституционным.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. В ноябре противостояния демонстрантов и полиции стало более ожесточенным. Протестующие блокируют движение транспорта, в том числе выстраивая баррикады или рассыпая по дорогам острые предметы. Они также стали использовать против силовиков луки и копья. Сначала они добивались отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Затем они стали требовать отставки правительства, либеральных реформ и расследования жестких действий в отношении демонстрантов.