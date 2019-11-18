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В Гонконге полиция задержала более 400 протестующих в университетском кампусе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Гонконге полицейские заблокировали несколько сотен протестующих в масках на территории кампуса Политехнического университета. С вечера воскресенья при попытке оттуда вырваться были задержаны больше 400 человек, пишет South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.

Протесты в Гонконге

Некоторым задержанным потребовалась госпитализация. Полиция применяла против людей, пытающихся прорвать оцепление, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным South China Morning Post, в кампусе остаются радикально настроенные протестующие. Они отказываются оттуда уйти по требованию полиции, несмотря на угрозы применить огнестрельное оружие, и разожгли там большой костер, чтобы не дать силовикам пройти в кампус. Костер они устроили после попытки полиции штурмовать их лагерь.

Противостояние у университета продолжается больше суток. Издание отмечает, что полиция дважды использовала боевые патроны.

Около 8 утра в понедельник протестующие сделали попытку сообща прорвать оцепление, но полиция их не пропустила и задержала около ста человек, сообщают BBC News.

Ранее 18 ноября Высокий суд Гонконга отменил запрет участникам протестов скрывать лица. Администрация региона ввела этот запрет в октябре, задействовав механизм еще 1922 года, который позволяет властям принимать любые решения ради всеобщего блага в ситуации серьезной угрозы. По мнению суда, запрет был неконституционным.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. В ноябре противостояния демонстрантов и полиции стало более ожесточенным. Протестующие блокируют движение транспорта, в том числе выстраивая баррикады или рассыпая по дорогам острые предметы. Они также стали использовать против силовиков луки и копья. Сначала они добивались отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Затем они стали требовать отставки правительства, либеральных реформ и расследования жестких действий в отношении демонстрантов.

Хроника 10 июня – 18 ноября 2019 годаПротесты в Гонконге
Гонконг

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