Поиск

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн
Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Группе хакеров удалось получить доступ к данным Cayman National Bank на острове Мэн (коронное владение Великобритании), сообщило во вторник местное радио.

Панамагейт

По предварительным данным, объем данных исчисляется 2 терабайтами информации.

Cayman National Corporation (CNC), дочерней структурой которой является банк, в заявлении выразила уверенность, что "кража затронула только Cayman National Bank (Isle of Man) Limited и Cayman National Trust Company (Isle of Man) Limited и не отразилась на деятельности Cayman National Bank на Каймановых островах".

"Управление финансовыми службами острова Мэн, управление представителя по информации, а также государственные финансовые органы Каймановых островов проинформированы и работают с Cayman National на острове Мэн", - отмечается в документе.

Открыто уголовное расследование, банк сотрудничает с правоохранительными службами, чтобы выявить преступников.

Cayman National Bank Каймановы острова

Новости

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

Глава АНО "Россия - страна возможностей" согласился войти в совет директоров "Яндекса"

Путин одобрил строительство моста через Лену

Путин одобрил строительство моста через Лену
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');