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Ритейлер Macy's сообщил о возможной краже данных клиентов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Macy's сообщил о хакерской атаке на свой сайт, в результате которой могли был украдены данные небольшого числа клиентов компании. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Атака произошла в октябре. Компания 15 октября получила оповещение о подозрительном обращении к macys.com с другого сайта. Расследование показало, что 7 октября на сайт компании был добавлен неизвестный компьютерный код, что позволило посторонним пользователям получить данные о клиентах. Код был удален 15 октября.

Ритейлер сообщил тем, кого могла затронуть атака, что хакеры могли получить доступ к именам и адресам покупателей, а также к номерам их платежных карт.

Macy's сообщила о возможной утечке в правоохранительные органы и эмитентам банковских карт клиентов.

Котировки Macy's завершили торги во вторник падением на 10,9%. В ходе предварительных торгов в среду бумаги дорожают на 0,3%.

Macy's США

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