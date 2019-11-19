"Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На завершающем этапе находятся пуско-наладочные мероприятия перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который в соответствии с графиком должен состояться до конца 2019 года.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам заседания совета директоров, который рассмотрел ход реализации крупнейших инвестиционных проектов, в настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.