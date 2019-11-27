Путин поедет на открытие "Турецкого потока"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в связи с открытием газопровода "Турецкий поток" определена, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, не называя ее. Он отметил, что дата должна быть согласована с турецкой стороной.

"Да, визит с началом работы "Турецкого потока". Я не могу сказать, потому что это должно быть согласовано с турецкой стороной, еще пока рано говорить", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, известна ли дата визита Путина в Турцию.

Он заметил, что лидеры России и Турции в телефонном разговоре обсуждали этот вопрос и договорились о том, что такая встреча, посвященная открытию нового газопровода, будет. "Мы даже договорились о конкретных сроках, но о которых сообщим позднее", - отметил он.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.