Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов на фоне снижения валют ЕМ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно дорожают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне небольшой негативной динамики валют emerging markets, определяющее влияние на которые продолжает оказывать ожидание новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,88-63,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,92 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,75 руб./EUR1 (+6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,4 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,14 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов среды. Участники рынка проявляют осторожность в ожидании новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Согласно сообщениям СМИ, стороны продолжают обсуждать вопрос отмены пошлин.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле. "Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу.

Трейдеры также ждут протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в среду.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

"Мы добились необходимой корректировки, по крайней мере, сейчас", - сказал Уильямс в ходе выступления на конференции, организованной Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA). По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду, удерживаясь вблизи двухнедельных минимумов на фоне признаков увеличения запасов сырья в США, при этом инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с торговыми переговорами США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве снизилась на 0,26%, до $60,75 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,11% - до $55,29 за баррель.

По итогам торгов во вторник цена Brent опустилась на 2,45%, до $60,91 за баррель, WTI - на 3,23%, до $55,21 за баррель.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти. По информации Reuters, Россия, вероятно, поддержит продление действующих ограничений на добычу нефти, чтобы поддержать Саудовскую Аравию, в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене 5 декабря. В то же время Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи, отметили источники агентства.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.