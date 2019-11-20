Российский рынок акций открылся снижением на 0,4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся сомнений об успехе торговых переговоров США и Китая и продолжающегося обострения в Гоконге.

К 10:01 индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, до 2929,62, индекс РТС снизился также на 0,4%, до 1446,34 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" снизились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 11 копеек, до 63,93 рубля.

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "Яндекса" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%).

Выросли котировки ПАО "Полюс" (+0,4%), подорожали "префы" "Россетей" (+1%), "Мечела" (+0,4%) и "Ростелекома" (+0,4%).

В США индексы во вторник снизились на фоне разочаровывающих отчетов компаний и сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем, исключение составил индекс Nasdaq, который достиг нового рекорда закрытия торгов благодаря росту акций технологических компаний.

Как сообщил CNBC источник в правительстве КНР, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чипмейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Число новостроек в США в октябре выросло на 3,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,314 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек в сентябре на 5,1% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,32 млн домов.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне публикации статданных из Японии, указавших на самое существенное снижение экспорта в стране за три года.

Давление на рынки региона также оказала новость о том, что Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Ранее аналогичную инициативу поддержала Палата представителей. После согласования обеими палатами законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Затем Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров. В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

В среду протестующие планируют снова выйти на улицы и парализовать движение транспорта в Гонконге. Западные СМИ сообщают, что больницы города переполнены получившими травмы в результате столкновений участниками протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

Нефть в среду также дешевеет на фоне признаков увеличения запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 19 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $60,75 за баррель (-0,3% и -2,5% накануне), январская цена WTI - $55,29 за баррель (-0,1% и -3,2% во вторник).

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. Минэнерго США опубликует официальную статистику в среду. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что она укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

По информации Reuters, Россия, вероятно, поддержит продление действующих ограничений на добычу нефти, чтобы поддержать Саудовскую Аравию, в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене 5 декабря. В то же время Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи, отметили источники агентства.