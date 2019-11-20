В ЦБ заявили о достижении в России ценовой финансовой стабильности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ценовая финансовая стабильность в России достигнута, считает первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Колоссальный прорыв для достижения стабилизации за счет введения бюджетного правила, это в зависимости от изменения конъюнктуры внешнеэкономической. Сезонное таргетирование, которое пять лет назад все со скепсисом принимали, - оно тоже принесло свои плоды, соответственно", - сказал Тулин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, этой стабильности удалось добиться "совместными усилиями денежных властей". "Ценовая финансовая стабильность создает здоровый климат, более благоприятный социально-экономический воздух, условия для перехода к росту. Это как, опять же, известная поговорка о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Когда стабильность достигается ценовая, то самочувствие и здоровье активно повышаются", - отметил Тулин.

По его словам, при стабильности "по крайней мере, люди себя чувствуют лучше, потому что страшно население боится этой заведомо проигрышной гонки между ростом цен и ростом зарплат". "Наша цель теперь по мере улучшения здоровья думать о том, чтобы повышать благосостояние, чтобы реальные доходы населения росли", - сообщил первый зампред ЦБ.