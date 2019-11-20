Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные". Он заявил это на на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте", - сказал президент.

Он считает необходимым изменить эту ситуацию.

В августе Путин выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов. Он тогда предложил министрам обсудить, какие дополнительные решения нужны для ускорения роста этого показателя и роста экономики.