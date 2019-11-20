Путин рассказал о проблемах с освоением средств на нацпроекты

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в среду.

"У нас исполнение бюджета идет, конечно, лучше, чем освоение средств, предусмотренных на национальные проекты. Это очевидно, это видно из открытых источников", - сказал Путин.

По мнению президента, проблема заключается в том, что большой объем средств, выделяемых на нацпроекты, идет из федеральных источников, а осваивается в значительной степени в регионах. Для решения этой проблемы правительству и местным властям нужно активнее взаимодействовать, отметил Путин. В настоящее время такое взаимодействие налаживается, добавил он.

"Хотел бы в этой связи отметить только одно: у нас нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги (на нацпроекты - ИФ). Нам результат нужен от этих расходов. Результат, который должен выразиться в увеличении темпов экономического роста, в повышении производительности труда, в улучшении качества трудовых ресурсов. И в конечном итоге отразиться на благосостоянии людей, на росте их реальных доходов", - пояснил президент.

Он напомнил, что для того, чтобы собрать необходимые суммы денег на нацпроекты, был даже увеличен НДС. "Конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эти средства, которые мы собрали для реализации национальных проектов, были истрачены эффективно. Это самое главное, над этим мы и будем работать", - пообещал Путин.

В июне в ходе "прямой линии" президент говорил о необходимости введения персональной ответственности чиновников за невыполнение нацпроектов. Глава государства также подчеркивал, что отдачу от нацпроектов граждане должны почувствовать уже в 2019 году. По словам президента, "это не тот случай, как когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме", а "потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году". Результаты реформ должны ощущаться на зарплатах, уточнил он.