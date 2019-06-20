Путин назвал необходимой персональную ответственность чиновников за нацпроекты

Чтобы найти на них деньги власти повысили НДС до 20%, это неизбежно ухудшило ситуацию для граждан, отметил он

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Персональная ответственность за невыполнение национальных проектов необходима и все это понимают, заявил на "прямой линии" Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Целями нацпроектов он назвал модернизацию экономики, повышение благосостояния граждан за счет роста производительности труда, обеспечение безопасности государства на долгую перспективу. Для этого были созданы нацпроекты, которые определили распределение ресурсов по необходимым направлениям работы.

"Прежде всего нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство", - отметил Путин.

"К сожалению, в том числе правительство пошло и на повышение НДС с 18% до 20%. . Это, повторяю, в том числе для того, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся, – это развитие инфраструктуры", - объяснил он.

По его словам, власти рассчитывали, что повышение НДС "может и обязательно приведет" к неблагоприятным последствия для граждан "на очень короткий промежуток времени". Этот расчет оправдался, и в России подросла инфляция. "Что такое "инфляция подросла"? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и так далее и так далее", - добавил он.

Сейчас, по словам Путина, инфляция начала опускаться, производство и доходы начали восстанавливаться, значит, задуманные реформы начали действовать.

В рамках нацпроектов власти собираются поменять структуру экономики, сделать ее высокотехнологичной и сообщить ей толчок. Первые результаты должны чувствоваться уже сейчас - в этом и следующем году, и положительные тенденции уже имеются, отметил президент.

Отдачу от нацпроектов граждане должны почувствовать уже в 2019 году, "это не тот случай, как когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме", а "потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году". Результаты реформ должны ощущаться на зарплатах, уточнил он.

Путин также отметил, что если бы не было "майских указов" 2012 года, ситуация в экономике была бы еще хуже.