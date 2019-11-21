LVMH увеличила предложение о покупке Tiffany

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Производитель люксовых товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE повысил цену, за которую предлагает купить американскую сеть ювелирных магазинов Tiffany со $120 за акцию до $130, сообщили Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.

При этом общая сумма, в которую LVMH оценивает Tiffany, с учетом $350 млн чистого долга, составила $15,7 млрд против прежних $14,5 млрд, подсчитали журналисты. Ранее предполагалось, что Tiffany отклонит первое предложение как заниженное. Стороны продолжают переговоры, говорят источники.

По сведениям собеседников FT, LVMH попросил Tiffany предоставить сведения о ее финансовом положении. Источники Reuters говорят, что американцы на это согласились. При этом Tiffany не начала с французской компанией эксклюзивные переговоры, что означает, что американцы могут параллельно обсуждать сделку и с другими потенциальными партнерами.

Получить комментарии сторон журналистам не удалось.

На этой информации акции Tiffany в Нью-Йорке подорожали на 3,6%, до $127,73 за штуку, котировки LVMH в Париже снизились на 0,7%.

Об интересе LVMH к Tiffany стало известно в конце октября. Американская сеть подтвердила, что получила от LVMH предложение о покупке, и сообщила, что до переговоров дело не дошло, но ее совет директоров изучает предложение вместе с независимыми финансовыми и юридическими консультантами.

Компании Tiffany 182 года.

LVMH контролирует 70 брендов и принадлежит самому богатому человеку в Европе. В портфеле компании бренды аксессуаров Louis Vuitton и Fendi, коньяка и шампанского - Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug, одежды - Givenchy, Loewe, Marc Jacobs, парфюмерии и косметики - Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo.