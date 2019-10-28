СМИ узнали о предложении LVMH купить Tiffany за $14,5 млрд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Производитель люксовых товаров LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy предложил купить американскую сеть ювелирных магазинов Tiffany, сообщили The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

LVMH предложила $120 за акцию Tiffany, оценив компанию примерно в $14,5 млрд, говорят собеседники журналистов. Цена предложения примерно на 22% выше котировок Tiffany на закрытии торгов 25 октября.

В Tiffany изучают предложение и нет никакой гарантии, что компания согласится на сделку, говорят источники Bloomberg. Ожидается, что компания отклонит предложение из-за слишком низкой цены, знают собеседники FT.

Позднее 28 октября LVMH подтвердила информацию о своем предложении Tiffany. Представитель компании подчеркнул, что нет гарантий, что сделка состоится.

Сеть Tiffany интересна LVMH, которой не хватает присутствия на быстро растущем рынке ювелирных украшений, считает аналитик Bloomberg Дебора Айткен. Сделка позволила бы компании конкурировать с владельцем Cartier - швейцарской Richemont, а также с Van Cleef & Arpels. Сейчас LVMH принадлежит производитель украшений и часов Bulgari, Chaumet, Fred а также производитель часов Hublot, TAG Heuer, Zenith.

Если сделка состоится, она будет крупнейшей для основателя LVMH Бернара Арно, отмечает Bloomberg.

Компании Tiffany 182 года.

LVMH контролирует 70 брендов и принадлежит самому богатому человеку в Европе. В портфеле компании бренды аксессуаров Louis Vuitton и Fendi, коньяка и шампанского - Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug, одежды - Givenchy, Loewe, Marc Jacobs, парфюмерии и косметики - Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo.