В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.

В аптеках можно будет оформить кредит на сумму от 3000 до 300 000 рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23% годовых.

В МТС-банке уточнили, что пока pos-кредитование доступно в нескольких аптеках сети. В 2020 году банк оценит эффективность эксперимента и тогда уже решит, будет ли он расширен.

Услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие препараты, которые стоят от 500 рублей и дороже, объяснили в "Самсон-фарме". В обороте сети на них приходится больше 25%. За счет этого сервиса сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку на 5-10% к концу 2020 года.

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что большинство дорогих лекарств больные получают бесплатно за счет государства. Он считает, что кредит может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3000 рублей за упаковку, на которые приходится не более 4,5% розничного рынка, а также для покупки дорогих косметических брендов или БАДов.

По оценке DSM Group, в 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015 упали на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок на фоне падения реальных доходов граждан.

"Самсон-фарма" была создана в 1993 году Самсоном Согояном. Сейчас у сети 70 аптек в Москве. По данным Kartoteka.ru, в 2018 году компания получила 6,7 млрд рублей выручки и 497,9 млн рублей чистого убытка (данные Kartoteka.ru).

В июле 2018 года сеть купил Александр Ларин. Источники "Коммерсанта" на рынке связывают его с ГК "Эркафарм", которая управляет около 1200 аптек под брендами "Доктор Столетов", "Озерки" и другими. По данным DSM Group, "Эркафарм" — третий игрок на рынке с долей 4,9% и оборотом 30,2 млрд рублей.