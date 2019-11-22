Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Продажа лекарств в кредит, иск ФБК к Путину и сбои на транспорте в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России аптеки начали продавать лекарства в кредит. В сети "Самсон-фарма" с помощью МТС-банка можно будет оформить кредит на лекарства на сумму от 3.000 до 300.000 рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23% годовых.

- Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину, в котором президента просят признать виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан. Как пояснили в суде, административное исковое заявление не может быть принято, так как это нарушило бы основные принципы разделения властей на территории РФ.

- Директор ФСИН пообещал изжить пытки заключенных сотрудниками колоний. Новый глава службы также назвал приоритеты в развитии организации - укрепление кадрового потенциала, улучшение соцобеспечения сотрудников и облегчение режима для впервые осужденных за нетяжкие преступления.

- В Сухуме неизвестные в масках расстреляли посетителей ресторана на набережной. Убиты двое "воров в законе" - 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута. Шамба скончался от полученных ранений на месте, а Авидзба - в больнице во время операции. Кроме того, была ранена 22-летняя официантка, она находится в тяжелом состоянии.

- В пятницу утром более трех часов длился сбой на только что запущенном Московском центральном диаметре-2. Причиной тому стала неисправность механизма закрытия дверей из-за того, что их удерживали пассажиры. А вечером случился сбой в движении поездов на Московском центральном кольце. По предварительной информации, это произошло из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

- "Газпром" снова продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю. Газовый монополист продал 3,59% своих акций с баланса АО "Газпром газораспределение" по 220,72 руб. за акцию с дисконтом в 11% к цене закрытия перед сделкой. В июле группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала. Если тот же неназванный инвестор купил и вторую часть квазиказначейского пакета, то у "Газпрома" появится второй по величине акционер после государства с долей в 6,5%.