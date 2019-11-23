Экспорт продукции российского АПК в 2019 году ожидается в объеме $24 млрд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что объем экспорта сельхозпродукции в этом году ожидается в объеме $24 млрд.

При этом он добавил, что общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составляет 318 млрд рублей. "Это на 20% больше, чем в прошлом году. Мониторинг показывает, что 99% будут доведены до сельхозпроизводителей до конца года", - сказал Гордеев.

Он сообщил на встрече, что валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции. "Если говорить о таких показателях, как валовой сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 млн тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году", - сказал вице-премьер в субботу.

Гордеев уточнил, что пшеницы будет собрано около 75 млн тонн. "Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы", - заключил он.

Гордеев сообщил о хорошем урожае практически по всем культурам и отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. "Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла - 53 миллиона тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны", - сказал он.

Гордеев также указал на рост урожайности к 2018 году и в других культурах, в том числе в картофеле. "Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения", - сказал он.

Вице-премьер сообщил также, что производство мяса и молока выросло на 2%.