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Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о таких показателях, как валовой сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 млн тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году", - сказал вице-премьер в субботу.

Гордеев уточнил, что пшеницы будет собрано около 75 млн тонн.

"Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы", - заключил он.

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