"Ведомости" сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: Сергей Шинов/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином предложения по параметрам инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении его ликвидными активами показателя 7% ВВП. Это право должно появиться у правительства в 2020 году, в последние месяцы идет активная дискуссия о том, как и на что тратить эти деньги.

Ряд своих предложений Минфин уже озвучивал публично. Глава министерства Антон Силуанов говорил, что в течение трехлетнего периода из ФНБ может быть инвестировано до 1 трлн рублей, при этом РФ будет финансировать деньгами фонда не более 15-20% проекта. В сентябре Силуанов также заявлял, что ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП на 1,5-2 трлн рублей, и тогда можно будет начать инвестировать средства в проекты.

Инициатор проекта должен вложить не менее 20%, это условие уже вызвало затруднение, в частности, у "Тувинской энергетической промышленной корпорации" Руслана Байсарова: у нее нет возможности покрыть собственными средствами пятую часть стоимости строительства горно-обогатительного комплекса на Элегестском угольном месторождении в Туве и угольного портового терминала в районе мыса Бурный (Хабаровский край), рассказывали в октябре источники "Интерфакса" в ведомствах.

Эти параметры - не более 20% от ФНБ, не менее 20% от инвестора - одобрены Медведевым, пишет газета. Минимальная доходность вложений ФНБ устанавливается на уровне облигаций федерального займа (ОФЗ) соответствующей дюрации, отмечает издание.

"Ведомости" отмечают, что одобренные премьером критерия инвестирования из ФНБ являются жесткими. В этом случае претендовать на средства ФНБ смогут только самые крупные и высокорентабельные проекты, единодушны опрошенные газетой эксперты.

Жестким выглядит и требование вложить 20% собственных средств, считает руководитель российской инвестиционной компании InfraOne Research Александра Галактионова. По ее мнению, соответствовать такому критерию будут единицы инфраструктурных проектов, условия больше подходят для промышленных проектов. Проблемы могут возникнуть и у них, полагает руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин.