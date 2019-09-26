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Силуанов оценил возможные инвестиции из ФНБ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния в 2020 году превысит планку в 7% ВВП на 1,5-2 трлн рублей, и тогда можно будет начать инвестировать средства в проекты. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе пленарного заседания в Госдуме.

"Действительно в следующем году мы превысим планку в 7%. Ожидаем, что это превышение составит от 1,5 до 2 триллионов рублей", - сказал Силуанов.

"Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15-20% от этой суммы, и направлять таким образом, чтобы эти средства за собой приносили синергетический эффект, то есть на рубль средств ФНБ привлекать четыре-пять рублей частных инвестиций", - отметил министр.

"Именно в таком формате, при таком подходе мы полагаем целесообразным в следующем году начинать инвестирование средств в экономику. Поэтому обсуждение публичное началось, в правительстве готовится соответствующий проект решения, мы готовы к обсуждению этого документа", - добавил Силуанов.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении показателя 7% ВВП. В последние месяцы развернулось активное обсуждение с участием правительства и ЦБ о том, как и на что тратить эти деньги в перспективе.

ФНБ Минфин Антон Силуанов

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