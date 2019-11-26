Рост цен производителей на бензин в октябре замедлился до 0,4% с 4,9% в сентябре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в октябре 2019 года выросли на 0,4% после роста на 4,9% в сентябре, снижения на 8,7% в августе, на 0,8% в июле, роста на 8,6% в июне, на 17,5% в мае, на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте, 4,1% в феврале и 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) во вторник.

По сравнению с октябрем 2018 года цены производителей на бензин упали на 23,3%.

В то же время потребительские цены на бензин в октябре 2019 года были на 1,9% выше, чем в октябре 2018 года. В октябре по отношению к сентябрю потребительские цены выросли на 0,1%.

Потребительские цены на бензин в октябре 2019 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,2 раза (в октябре 2018 года - в 1,7 раза).

В октябре 2019 года соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,3 раза (в октябре 2018 года - 1,4 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в октябре составило 74,6% (в октябре 2018 года - 65,5%).