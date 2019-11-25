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В Москве на заправках солярка подорожала на 57 копеек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - За прошлую неделю дизельное топливо на АЗС Москвы подорожало сразу на 57 копеек, сообщила Московская топливная ассоциация. Цена солярки не изменилась только на заправках ЕКА.

На 25 ноября средняя стоимость дизельного топлива в городе составляла 47,14 рубля за литр.

Солярка в Москве дорожала и раньше, это продолжалось больше месяца, но цена росла только на несколько копеек за неделю. В осенний период страна традиционно переходит с летнего дизтоплива на зимнее, и спрос на ДТ повышается.

Цены на бензины на АЗС Москвы на минувшей неделе не изменились: Аи-92 стоил в среднем 42,85 рубля за литр, Аи-95 - 46,92 рубля за литр.

Москва МТА EKA

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