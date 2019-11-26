Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. был оштрафован Банком Англии на 44 млн фунтов стерлингов ($57 млн) - рекордную сумму для британского ЦБ - за "серьезные ошибки" в предоставлении отчетности о показателях капитала и ликвидности в период с июня 2014 года по декабрь 2018 года.

Управление пруденциального регулирования (PRA) Банка Англии выявило существенные недостатки в системах, использовавшихся тремя британскими подразделениями Citigroup для предоставления отчетности регуляторам, а также проблемы в сфере внутреннего управления.

Регулятор отметил, что финансовые отчеты британских подразделений банка часто готовились вручную, причем иногда одним единственным лицом, находившимся в Будапеште. У PRA также возникли вопросы к качеству использовавшихся в отчетности данных и системам банков, допускавших ошибочное закрытие некоторых рыночных позиций.

Допущенные ошибки в отчетности сделали ее "недостоверным источником для составления регулятором четкой картины относительно капитала и ликвидности Citigroup", отмечают в PRA.

Несмотря на масштабные проблемы с качеством отчетности, банк не имел проблем с капиталом или ликвидностью, говорится в заявлении регулятора.

Citigroup сотрудничал с PRA, благодаря чему сумма назначенного ему штрафа была уменьшена на 30% от изначально предполагавшихся 63 млн фунтов.

Акции Citigroup прибавляют 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник.