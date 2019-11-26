Поиск

Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности

Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности
Фото: Reuters

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. был оштрафован Банком Англии на 44 млн фунтов стерлингов ($57 млн) - рекордную сумму для британского ЦБ - за "серьезные ошибки" в предоставлении отчетности о показателях капитала и ликвидности в период с июня 2014 года по декабрь 2018 года.

Управление пруденциального регулирования (PRA) Банка Англии выявило существенные недостатки в системах, использовавшихся тремя британскими подразделениями Citigroup для предоставления отчетности регуляторам, а также проблемы в сфере внутреннего управления.

Регулятор отметил, что финансовые отчеты британских подразделений банка часто готовились вручную, причем иногда одним единственным лицом, находившимся в Будапеште. У PRA также возникли вопросы к качеству использовавшихся в отчетности данных и системам банков, допускавших ошибочное закрытие некоторых рыночных позиций.

Допущенные ошибки в отчетности сделали ее "недостоверным источником для составления регулятором четкой картины относительно капитала и ликвидности Citigroup", отмечают в PRA.

Несмотря на масштабные проблемы с качеством отчетности, банк не имел проблем с капиталом или ликвидностью, говорится в заявлении регулятора.

Citigroup сотрудничал с PRA, благодаря чему сумма назначенного ему штрафа была уменьшена на 30% от изначально предполагавшихся 63 млн фунтов.

Акции Citigroup прибавляют 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник.

Citigroup Банк Англии

Новости

"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

Сотрудники оборонного предприятия получили условные сроки за хищение 115 млн рублей

"Амурсталь" допустила закрытие предприятия из-за обысков и проверок

Мантуров заверил, что господдержка компенсирует повышение утильсбора в цене автомобиля

Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" новый транзитный контракт по европейским правилам

Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег по решениям Стокгольмского арбитража

"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег по решениям Стокгольмского арбитража

В Москве на заправках солярка подорожала на 57 копеек

WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство "Нафтогаза"

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16 млрд

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16 млрд

Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора

Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');